Météo de ce mardi : fraîcheur et temps instable

On a quelques petites averses au littoral et sur les hauteurs, ce matin. Vu les températures souvent négatives en début de journée, les précipitations sur les hauteurs peuvent toujours avoir un caractère hivernal. Sur les autres régions, on a un temps généralement sec et quelques rayons de soleil qui parviennent à percer.

Cet après-midi, le ciel sera partagé entre nombreux nuages et quelques petits rayons de soleil et peut-être encore une petite goutte de pluie par endroits. Il fera froid avec des maxima qui s’établiront entre -1° à Botrange et 5° à Bruxelles.

Ce soir et la nuit prochaine, une zone pluvieuse remontera de France nous donnant quelques précipitations faibles sur la province de Luxembourg et la région de Couvin (encore une fois sous forme de neige au-dessus de 200m d’altitude). Peut-être une petite ondée aussi à la mer. Les minima iront généralement de -1 à +1°, exception faite pour la mer où on atteindra les 4°.

Indice électricité solaire : avec ce ciel chargé il sera généralement MÉDIOCRE ou FAIBLE excepté à la côte où il sera MOYEN. Un pic de clarté se dégagera malgré tout, c’est vers 13h qu’il faudra brancher vos appareils pour profiter de l’électricité verte présente sur le réseau.