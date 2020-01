Météo de ce mardi fort chahutée : fréquentes averses

Aujourd'hui, ce sont des averses qui rythmeront la journée sous un ciel qui sera changeant, alternant éclaircies, nuages menaçants et ondées parfois soutenues. Un coup de tonnerre n'est pas exclu localement, il y en a déjà eu en fin de nuit. La masse d'air va nettement se rafraîchir en début de matinée et la neige ou neige fondante sera de retour dès 300m d'altitude avec une petite accumulation neigeuse possible sur l'Ardenne ou les Hautes Fagnes. Sur le centre, du grésil ou de la neige fondante pourrait se mêler à la pluie. Grosses rafales de vent entre 60 et 80 km/h. Les maxima ne dépasseront plus 2 à 7°C. En cours de journée, la limite pluie/neige remontera au-dessus de 500m d'altitude.

La nuit prochaine, les averses se concentreront sur le sud-est du pays, elles seront hivernales au-dessus de 200m d'altitude. Une petite accumulation neigeuse est possible en Ardenne, de l'ordre de 1 à 5 cm selon l'altitude. Le temps redeviendra sec sur l'ouest et le centre et les minima descendront entre -1 et +2°C en moyenne.

Indice électricité : Cette journée de mardi la couverture nuageuse restera compacte et l'indice restera moyen sur l'ouest et faible ailleurs. L'heure à choisir pour favoriser le photovoltaïque se situe vers 13h.