© Meteonews Le ciel est couvert partout ce matin et l’on note déjà un peu de pluie au réveil, d’une part au littoral et d’autre part sur le sud-est. La journée sera dans sa première partie grise et humide. La pluie gagnera du terrain en cours de matinée, essentiellement sur le sud-est du pays où l’on attend 2 à 5 litres d’eau par m².

© Meteonews Dès midi, puis au fil des heures, on espère le retour d’éclaircies à partir de l’ouest dans le courant de l’après-midi. Le vent faiblit et reste orienté au sud à sud-ouest. Au niveau des températures on perd un degré par rapport à hier avec des maxima de 7 à 11°C. En fin de journée, le ciel se dégagera et il fera plus lumineux sur l’ouest tandis que les averses persisteront sur l’est jusqu’en soirée. Le vent de sud-ouest restera faible.

Ce soir et la nuit prochaine, on pourra enfin parler d’une petite accalmie avec de la grisaille un temps progressivement sec et des minima assez homogènes de 2 à 3°C.

5 images © Meteonews

Peu de changement demain

5 images © Meteonews

Maintien d'un temps gris et frais

Demain mercredi, la pluie s’invitera à nouveau sur le sud-est du pays en matinée alors qu’à priori, le temps restera encore sec sur le centre et l’ouest. Finalement les averses qui remontent de France vont finir par gagner toutes les régions dans l’après-midi, mais elles resteront d’intensité faible. Le vent passera au secteur nord-ouest et de l’air plus frais arrivera chez nous. Du coup, les températures maximales ne dépasseront plus 5 à 9 ou 10°C. Jeudi, le vent de nord s’affirme un peu plus et ramènera sur notre pays des averses en provenance de la mer du Nord. Ce sera à nouveau une journée variable, grise et fraîche avec même localement un coup de tonnerre près du littoral. Maxima de 5 à 10°C. Peu de changement vendredi, météo variable entre éclaircies, passages nuageux et averses, maxima de 6 à 9°C. La tendance du prochain week-end serait le retour d’un temps sec et calme mais propice aux brumes et grisailles parfois très lentes à se dissiper.