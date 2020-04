Météo de ce mardi : entre nuages et belles périodes ensoleillées

Ce matin, la zone de pluie complètement affaiblie qui traverse le pays se traduit essentiellement par quelques champs nuageux. Sur le centre, on pourrait temporairement parler de nuages bas, voire d'un peu de grisaille. Mais il fait sec partout. Malgré cela, c'est le soleil qui devrait à nouveau s'imposer au fil des heures. Le ciel sera plus dégagé sur l'ouest que sur l'est et le sud où les nuages seront majoritaires. Il fera sec et on attend de 18 à 20 ou 21°C. Le vent d'est à nord-est restera faible.

La nuit prochaine météo très calme en perspective avec des nuages d’altitude. IL continuera à faire doux, on attend 5 à localement 10°C.

Indice électricité : L'indice redeviendra excellent quasiment partout, on notera un peu plus de nuages sur le sud-est et là-bas un indice moyen. La période à choisir pour favoriser le photovoltaïque se situe vers 14h, un peu plus tôt sur l'ouest du pays (12 à 13h).