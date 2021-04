Météo de ce mardi : enfin des températures de saison

Après cette nuit à nouveau bien fraîche (jusqu’à -5°C localement en Ardenne), c’est reparti pour une journée pleinement ensoleillée. Nous aurons bien besoin de ce soleil généreux pour nous réchauffer. Ce matin, on note quelques voiles nuageux d’altitude qui donnent au ciel un aspect laiteux, essentiellement sur le nord du pays. A 11h, on notera déjà 9 à 13°C et en milieu d’après-midi, nous devrions cette fois atteindre des températures conformes aux valeurs de saison, cela nous donnera 12 à 14°C sur les reliefs, 13°C en bord de mer à cause d’une petite brise, en revanche, on se situera entre 16 et 17°C partout ailleurs dans le pays. En cours de journée, quelques nuages inoffensifs pourraient se former, mais sans aucune conséquence. Le vent d’est aura la bonne idée de rester discret et les sensations seront donc franchement printanières. On peut d’ores et déjà dire que ce sera la journée la plus lumineuse de la semaine.

La nuit prochaine, sous un ciel à nouveau bien dégagé, rien n’empêchera une nouvelle chute des températures. Du gel encore dans les vallées les plus encaissées de l’Ardenne et des Hautes Fagnes et 2 à 3°C dans les régions de plaine.