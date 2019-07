Météo de ce mardi: enfin des éclaircies

Ce matin, les nuages resteront encore nombreux sur les trois quarts nord du pays. Comme hier, les éclaircies seront larges, mais sur l'extrême sud seulement. Au fil des heures, on devrait voir cette fois (contrairement à hier) le soleil gagner du terrain sur une bonne moitié sud du pays. Cet après-midi, le ciel sera bien dégagé sur le sud, partiellement nuageux dans le centre et encore assez bien nuageux sur le nord. Il fera sec et les températures remontent enfin un peu: on attend 18 à 19° à la Côte et en Ardenne, une moyenne de 21° dans le centre et localement 23° sur l'extrême sud.

Indice électricité : il devrait être meilleur qu'hier avec des éclaircies cette fois, on ira jusqu'à excellent dans le centre. L'heure à choisir pour favoriser le photovoltaïque se situe vers 14h sur l'ouest et 15h sur le sud.

La nuit prochaine, les nuages cette fois disparaissent, des bancs de brume pourraient prendre la place par endroit, les minima descendront entre 8 et 11°.