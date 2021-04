Météo de ce mardi : encore quelques giboulées

Le gel est généralisé ce matin, on note de -1 à -5°C. Le ciel est encore bien dégagé et le soleil sera généreux dès son réveil. A noter tout de même quelques bancs de brouillard givrant sur le sud-est du pays.Dans le courant de la matinée, des nuages commenceront à se développer et des averses sous forme de giboulées sont à prévoir, elles seront plus espacées et plus faibles qu’hier. Comme hier, c’est de la Campine à la région liégeoise que les giboulées se produiront, le temps restera nettement plus sec près de la frontière française. Entre nuages, éclaircies et quelques averses, les maxima atteindront 5 à 6°C sur le relief ardennais et de 9 à 11°C dans le centre du pays. Le vent de nord à nord-ouest restera faible. Le ciel devrait à nouveau se dégager en toute fin de journée.

La nuit prochaine, sous un ciel qui se dégage à nouveau, le gel sera de retour, mais plus partout : minima de +4°C en bord de mer, +2°C dans le centre et encore -1 à -2°C sous le Sillon Sambre-et-Meuse.