Météo de ce mardi: du soleil en matinée avant l'arrivée des nuages

Demain, mercredi, de nombreux nuages sont toujours prévus en matinée sur le nord du pays et des averses sont attendues sur le nord des Flandres. Le temps restera sec au sud du sillon Sambre-et-Meuse où nuages et éclaircies se partageront le ciel. Les averses glisseront vers la province d’Anvers durant l’après-midi tandis que le temps n’évoluera pas au sud du pays. Les maxima n’excéderont plus de 18 à 22 degrés.

Durant l’après-midi, nuages et larges éclaircies se partageront le ciel et le temps restera sec. En fin de journée, ces nuages se feront progressivement plus nombreux sur le nord-ouest du territoire où quelques averses sont attendues en soirée. Sous un vent toujours modéré, les maxima grimperont pour atteindre 21 degrés à Saint-Hubert, 24 degrés à Spa et Arlon, 25-26 degrés sur la quasi-totalité des autres régions et 27 degrés en Campine.

Après un début de matinée ensoleillé sur l’ensemble des régions, quelques nuages arriveront par la frontière française sans pour autant gâcher l’impression de beau temps. Le vent sera modéré avec des rafales pouvant atteindre une cinquantaine de km/h sur le nord-ouest du pays. Le mercure indiquera déjà 20 à 22 sur une bonne partie des régions en matinée et jusqu’à 25 degrés à Liège et en Campine.

Un temps plus changeant à partir de mercredi

Un temps plus changeant à partir de mercredi

Jeudi, on bénéficiera de belles éclaircies au littoral et au sud du sillon Sambre et Meuse mais les nuages seront plus présents ailleurs. Le temps sera sec et les maxima compris entre 21 et 24 degrés.

Vendredi, des averses glisseront sur l’est du pays, alors que le temps devrait rester sec en bord de mer et le long de la frontière française. Le mercure affichera de 19 à 23 degrés.