Météo de ce mardi : douceur, éclaircies et nuages

La nuit prochaine, le ciel se dégage complètement et les minima seront moins frais que ces dernières nuits, on aura encore 6 à 12°C au lever du jour.

Ce matin , le ciel sera encore très temporairement bien dégagé avec le retour d'un soleil. Pourtant, dès le milieu de la matinée, les nuages deviendront un peu plus nombreux que les jours précédents, ils arriveront par la Côte et on les retrouvera cet après-midi essentiellement sur l'est et le nord du pays. Le littoral et l'extrême sud seront épargnés avec encore un soleil assez présent. Ces nuages n'empêcheront pas le temps de rester sec avec des températures qui évoluent peu par rapport à hier : on attend 19 à 20°C en Ardenne et 22 à 23°C ailleurs (24°C de Liège à la Campine) avec un vent faible à modéré qui tournera à nouveau au nord-ouest.

Bouffée de chaleur jusqu'à jeudi

Nette remontée des températures - © RTBF KEYWALL

Demain, le vent faiblit mais il passe au nord-est, cela n'empêchera pas de retrouver une ambiance assez lumineuse, il y aura moins de nuages qu'aujourd'hui mais la masse d'air continue à se réchauffer avec des maxima de 22 à 25 voire localement 26°C.

Jeudi, pour rappel jour de l'Ascension, la chaleur culminera entre 24 et 28°C. Le soleil sera généreux le matin, les nuages seront un peu plus nombreux sur l'ouest l'après-midi, mais on reste au sec.

Vendredi, le ciel sera plus mitigé, des averses seront possibles à partir de l'ouest du pays en deuxième partie de journée mais à priori elles seront assez faibles. Les températures baissent légèrement, ce sera un dégradé d'ouest en est : on attend de 20°C en bord de mer, 23 ou 24°C sur l'ouest et encore 25 à 26°C dans le centre et même 27°C du côté de la Campine.

Samedi, changement de masse d'air, on ne devrait plus dépasser 15 à 19°C avec quelques averses en matinée sur le sud et l'est du pays. Le vent augmentera sensiblement de secteur ouest.

Dimanche, entre nuages et éclaircies, nous devrions retrouver un temps sec

,les températures vont lentement remonter, on prévoit 17 à 21°C.

La première tendance pour le début de la semaine prochaine, c'est à nouveau un temps sec à partir de lundi et progressivement plus doux.