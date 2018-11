Météo de ce mardi : des températures remarquables pour la saison

On a des nuages élevés sur tout le pays et, ce matin, ils peuvent être un peu plus épais vers l’Ouest du pays.

Dans le courant de l’après-midi, on gardera ces voiles nuageux en altitude mais ils seront moins denses qu’en matinée et l’impression sera bien lumineuse partout. Côté températures, c’est remarquable, on est, par endroit, 11° au-dessus des normales de saison. On attend 14 à 15° en Ardenne, entre 17 et 19° sur la plupart des régions et localement jusqu’à 20° du côté d’Anvers.

L'indice électricité solaire: ce mardi, il sera généralement MOYEN à BON. Le pic sera vers 13h, l'heure idéale pour programmer vos appareils électroménagers si vous désirez valoriser l'électricité d'origine solaire présente sur le réseau belge.

La nuit prochaine

On pourra avoir quelques plaques de nuages bas qui se formeront dans les vallées ardennaises. Les minima iront de 5 à 7° au Sud du sillon Sambre et Meuse et de 8 à 9° ailleurs. (Ce sont normalement les températures que l'on devrait avoir au mieux du jour).