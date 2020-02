Météo de ce mardi: des averses et nettement plus froid

C'est de l'air nettement plus froid qui arrive sur notre pays ce matin. Après les fortes pluies de la nuit, nous connaissons un petit répit au lever du jour avec même quelques éclaircies possibles. Mais assez rapidement, des averses vont commencer à de propager d'ouest en est. Les températures continueront à baisser jusqu'en milieu de matinée et la neige pourrait faire son retour au-dessus de 400 mètres d'altitude. Cet après-midi, le temps sera donc variable, frais et venteux avec des rafales d'ouest à nord-ouest de 50 à 70 km/h. Le ciel alternera brèves éclaircies puis passages nuageux menaçants le matin, ce sera couvert l'après-midi. Ces averses sous forme de giboulée pourraient blanchir le sol, mais uniquement sur les Hautes Fagnes. Les maxima atteindront 2 à 7°C.

La nuit prochaine, les averses vont s'espacer pour progressivement disparaître. Les dernières pourront être hivernales en Ardenne et au sud du Sillon Sambre-et-Meuse. Les minima descendront entre 0 et 3°C (un peu plus doux en bord de mer).

Indice électricité : avec un ciel changeant entre nuages et éclaircies, l'indice sera faible à moyen par endroit. L'heure à choisir pour favoriser le photovoltaïque se situe vers 13h.