Météo de ce mardi: des averses et des orages au menu

Des averses sont attendues ce matin sur l’ensemble des régions (7h-8h pour le centre). Elles seront localement orageuses et intenses surtout sur la moitié nord du pays, elles seront un peu plus rares temporairement sur la Gaume. Quelques éclaircies sont possibles par endroit. Le mercure indiquera de 9 degrés en Ardenne à 14 degrés en Campine.

Peu d’évolution cet après-midi : des averses toujours fortes et parfois accompagnées d’orages sont attendues sur l’ensemble du pays. En seconde partie d’après-midi, le temps aura tendance à redevenir plus sec sur le nord-ouest du territoire. Les maxima resteront 3 ou 4 degrés sous les normales de saison. On retrouvera ainsi 11 degrés en Ardenne, 14 degrés pour Arlon, le centre du pays et le littoral, 15-16 degrés pour l’ouest du Hainaut, Bruxelles et la Campine.

L'indice électricité solaire: ce mardi, nous aurons un indice généralement moyen sur la plupart des régions mais bon du côté d’Ostende, Arlon, Bruges, Chimay, Gouvy, Tournai ou Ypres. Le pic de luminosité se situera généralement vers 14h (13h pour Hasselt, 16h pour Anvers) . C'est à ce moment-là qu'il vaudra mieux utiliser ses appareils électriques pour valoriser l'électricité solaire.

Dans le courant de la nuit prochaine:

Les averses s’estomperont durant la soirée sur la plupart des régions mais résisteront en première partie de nuit sur l’Ardenne. Le ciel se dégagera ensuite et les minima seront compris entre 4 et 8 degrés.