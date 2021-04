Météo de ce mardi : de plus en plus nuageux avec un risque d’averses

Ce matin, les nuages bas et brouillards seront nombreux sur le nord-ouest du pays et ils auront du mal à se dissiper une bonne partie de la matinée. Sur le centre et l’est, le temps sera peu nuageux et lumineux, mais quelques bancs de brouillard sont tout de même possibles localement. Les températures resteront de saison et on attend en fin de matinée 9°C sur les hauteurs et à la côte, et 10 à 12°C sur le reste du territoire.

Dans l’après-midi, les nuages seront de nouveau plus nombreux et il y aura un risque d’averses sur la plupart des régions. Le nord de la Flandre devrait tirer son épingle du jeu en conservant un temps sec. Les thermomètres afficheront des maxima légèrement supérieurs aux normales de saison : 12°C pour Botrange, Saint-Hubert et le littoral, 14°C à Virton et Charleroi, 15°C du côté de Namur et de Mons, et jusqu’à 16°C pour la capitale, Liège, Tournai et la Flandre.

Ce soir et cette nuit, le temps sera à nouveau sec partout et peu nuageux. Les températures minimales resteront positives, comprises entre 2°C dans les Hautes-Fagnes et 6°C à Ostende.