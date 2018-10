Météo de ce mardi : de la pluie, mais aussi localement de la neige

Il pleut déjà pas mal sur le pays ce matin et des chutes de neige ou neige fondante gagneront du terrain depuis la botte du Hainaut jusqu'au sud de l'Ardenne. Cela donnera avant midi : de la pluie en Flandre et dans le centre, de la neige fondante sur le sud du pays et une petite accumulation au-dessus de 400m d'altitude (1 à 3 cm possibles dans le Centre Ardenne). Le vent se renforcer de secteur sud-ouest et l'après-midi, c'est de l'air un peu plus doux qui va revenir chez nous, la pluie reprenant le dessus partout en fin de journée. On aura alors des maxima de 4 à 9° et des rafales de vent de 60 à localement 80 km/h. La période délicate se situera donc en cours de matinée avec un peu de neige lourde au sol très temporairement.

La nuit prochaine

les conditions redeviennent plus calmes avec un vent qui faiblit rapidement et un ciel qui se dégage. les minima en profiteront pour redescendre entre 0 et 4° au lever du jour demain.