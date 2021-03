Météo de ce mardi : de la grisaille et un peu de pluie

La nuit prochaine, après une petite accalmie, on s’attend au retour de la pluie en plaine et des flocons sur les hauteurs en fin de nuit. La limite pluie-neige devrait descendre jusqu’à 400m, les minima iront de -1°C à Botrange à +4°C sur le centre du pays.

Ce matin, les nuages sont déjà abondants, il y a encore localement un peu de bruine ou quelques flocons sur les Cantons de l’Est, mais cela reste assez marginal. Dans le même temps, on retrouve déjà de la pluie sur le littoral. Dans la première partie de la matinée, la pluie concernera la moitié ouest du pays, (pluie à l’ouest d’une ligne que l’on tracerait d’Anvers à Charleroi en passant par Bruxelles), la Capitale sera à la limite d’avoir quelques gouttes dès 8 ou 9h. Plus à l’est, on pourra parler d’un temps sec jusqu’en milieu de matinée. Finalement, en cours de journée, il pleuvra modérément sur l’ouest, et faiblement sur l’est et le sud. Ce sera un ciel couvert et les températures afficheront 2°C sur l’est 5°C sur le Sillon Sambre-et-Meuse, 7°C sur Bruxelles. Le vent d’ouest à nord-ouest restera faible.

Fin de semaine fraîche

Demain mercredi, pluie et neige fondante nous quitteront rapidement demain au réveil, on reviendra ensuite à un temps plus sec entre beaucoup de nuages et quelques éclaircies. Le vent passe au nord et il fera frais pour la saison, les maxima ne dépasseront pas 1°C sur Botrange, 3°C à St-Hubert, 7°C dans le centre et 8°C sur l’ouest du pays. En soirée, il y aura à nouveau un passage pluvio-neigeux selon l’altitude.

Jeudi, après une matinée encore calme, une nouvelle zone de pluie et de neige, plus active traversera la Belgique l’après-midi du nord vers le sud. La limite pluie-neige passera de 600 à 400m jeudi en toute fin de journée. Une petite accumulation neigeuse est envisageable sur les Hautes Fagnes.

A partir de vendredi et pour le week-end, c’est un temps plus sec mais plus froid qui nous attend avec le vent qui va se positionner au nord-est et qui nous vaudra des nuits particulièrement froides et un retour du gel nocturne généralisé.