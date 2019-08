Météo de ce mardi: de faibles averses en deuxième partie de journée

Ce mardi, d'une manière générale, la journée débute calmement, avec de belles éclaircies sur le centre et un ciel un peu plus nuageux, que ce soit au nord du pays ou sur le sud du sillon Sambre-et-Meuse. Dès la matinée, de faibles averses se développeront à partir du nord-ouest (du littoral à l'ouest du Hainaut), tandis qu'il fera encore sec ailleurs. Le vent se renforcera par rapport à hier (rafales jusqu'à 50 km/h en bord de mer) et les températures se tassent, comprises entre 16 et 19° seulement. Cet après-midi, les averses, bien plus faibles qu'hier gagneront à nouveau toutes les régions d'ouest en est. L'extrême sud ne sera concernée qu'en toute fin de journée.

Indice électricité : il sera bon partout aujourd'hui, même si le ciel s'assombrit l'après-midi. L'heure à choisir pour favoriser le photovoltaïque se situe vers 14h.

La nuit prochaine, retour à un temps sec et un ciel qui redevient étoilé en cours de nuit par l'ouest. Minima assez frais, de 7 à 11°.