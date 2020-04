Météo de ce mardi : comme hier : plein soleil et beaucoup de vent

La nuit prochaine, sous les étoile et avec le maintien du vent, les minima resteront compris entre 4 et 10°C en allant des vallées de Fagnes vers le littoral, ce sera 7 à 9°C dans le centre.

La météo de ce mardi ressemble comme deux gouttes d'eau à celle d'hier : peu ou pas de changement : plein soleil mais toujours présence d'un vent soutenu. Tout au plus par moment quelques voiles nuageux d'altitude sans conséquence. Nous devrons encore composer avec des rafales de vent d'est de 50 à 60 km/h et nous devrions gagner un degré par rapport à hier avec des maxima de 18 à localement 22°C.

Pas de changement avant jeudi

moins de vent dès jeudi - © RTBF KEYWALL

Demain, menu météo inchangé : plein soleil mais vent désagréable d'est avec des rafales de 50 à 60 km/h. Les températures seront identiques à aujourd'hui sauf par endroit un petit degré de plus.

Par contre, dès jeudi, et toujours sous un plein soleil, le vent va faiblir et les maxima vont dès lors décoller, on attend 20 à 24°C.

Vendredi, quelques champs nuageux pourraient faire leur apparition, mais sans aucune conséquence : il fera encore bien sec. Les maxima afficheront 21 à 23°C (un peu moins au littoral).

A priori, la journée de samedi pourrait se révéler un peu plus nuageuse et un rien moins douce avec des maxima de l'ordre de 14 à 18°C.

Dimanche, nous reverrons un peu plus de nuages sur le nord-ouest mais le temps restera sec, les températures continuent à se tasser légèrement : 13 à 17°C.