Météo de ce mardi: chaleur et alerte aux orages

Après un début de journée encore relativement calme et marqué par quelques belles éclaircies, la situation va progressivement se dégrader. Dans un premier temps, les nuages deviendront plus nombreux sur l'ouest du pays. On attend l'arrivée d'orages parfois violents à partir de 17h sur l'ouest et jusqu'à 23h sur le nord-est. Les températures repartent à la hausse avec 22° en bord de mer, 24° dans l'ouest, 26° à Bruxelles et 28 à Liège et peut-être 29° à Virton. Avant les orages, le vent sera faible de secteur sud-est.

Belgique coupée en deux demain

Pluie à l'ouest demain, ensuite sec et plus frais jeudi - © RTBF KEYWALL

Demain, le ciel restera couvert sur l'ouest avec de la pluie, par contre, on notera un temps plus sec sur les provinces de Liège et Luxembourg. En cours de journée, la zone pluvieuse aura tendance à reculer un peu vers l'ouest. Il y aura de gros contrastes de températures entre l'ouest : 16° à Ostende, et l'est : 25° sur le sud-est. Retour d'un temps plus sec et lumineux jeudi, même si le risque d'une averse n'est pas localement exclu. Il fera par contre plus frais avec 15 à 19°. Vendredi, une nouvelle zone de pluie devrait traverser le pays en deuxième partie de journée. Les maxima remonteront entre 19 et 23°. Samedi, nouvelle accalmie avec éclaircies, le tout dans une ambiance rafraîchie : 14 à 18°.