Météo de ce mardi: bruine ou faible pluie et vent en rafales

Ce matin, le ciel sera plutôt bien dégagé sur le nord du pays tandis qu'au sud, le ciel restera couvert avec par moment de faibles pluies ou bruines. Sur les Fagnes et en Ardenne, une averse hivernale n'est pas exclue, mais sans conséquence car les températures restent positives partout. Le vent sera encore assez fort (rafales de 50 à 65 km/h) et en cours de journée, nous connaîtrons un ciel changeant sur le nord, très nuageux à couvert au sud avec quelques ondées, mais pas très conséquentes et pas généralisées. Nous perdrons un degré par rapport à hier avec des maxima de 5 à 9 ou 10°C.

La nuit prochaine, toujours avec un vent assez fort, les averses vont devenir à la fois plus fréquentes mais aussi plus consistantes. Au-dessus de 500 m d'altitude, elles seront à caractère hivernal en Ardenne. Les minima descendront entre 1 et 4°C.

Indice électricité : indice moyen à bon sur l'ouest, plutôt moyen à faible sur le sud-est et l'Ardenne en particulier. L'heure à choisir pour favoriser le photovoltaïque se situe vers 13 h.