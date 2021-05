Météo de ce mardi : beaucoup de vent et de fréquentes averses

Le ciel restera très nuageux, voire couvert, ce matin avec de fréquentes averses. Le vent de secteur sud-ouest soufflera très fort tant à la côte qu’à l’intérieur des terres avec des rafales de 80 à 90 km/h, voire plus localement. Quelques éclaircies reviendront au littoral en cours de matinée. Les températures en fin de matinée seront toujours en dessous des moyennes de saison et on attend 6 à 8°C sur les hauteurs et 9 à 10°C sur le reste de notre pays.

Le temps restera agité l’après-midi avec toujours des rafales de vent jusqu’à 90 km/h. Les averses auront tendance à devenir plus éparses et elles seront entrecoupées d’éclaircies. Elles pourraient aussi devenir orageuses par endroits. Pas de changement au niveau des maxima, ils resteront trop frais pour la saison et ne dépasseront pas 9 à 11°C sur les reliefs ardennais, 13°C de Liège à Tournai et au littoral, et 14°C aux environs de Virton et de Bruxelles.

Ce soir et cette nuit, retour d’un temps plus calme avec des averses éparses sur la moitié nord et un temps sec sur la moitié sud. Les minima varieront entre 1 et 6°C des hauteurs vers le bord de mer.