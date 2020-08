Météo de ce mardi : beaucoup de nuages, des averses et du vent

L'IRM a placé une partie de notre pays sous avertissement jaune concernant le vent à partir de ce soir 18h jusqu'à demain 17h. Le vent deviendra plus intense principalement sur les régions au nord du sillon Sambre-et-Meuse et les rafales pourront atteindre 90 km/h, voire localement 100 km/h. Les provinces de Namur, Liège et Luxembourg ne sont pas concernées par cet avertissement.

Ce matin, il fera très nuageux sur la moitié nord du territoire et une zone d’averses arrivera par le nord-ouest. Plus au sud, le temps devrait rester généralement sec. Le vent sera déjà bien présent avec des rafales jusqu’à 50 km/h à la Côte. En milieu de matinée, les thermomètres afficheront des valeurs de 14 degrés à Saint-Hubert à 17 degrés pour le nord-est.



Peu d’évolution dans le courant de l’après-midi, les nuages resteront menaçants sur le nord avec toujours des averses. Tandis que sur la moitié sud, le risque d’ondées sera minime et quelques éclaircies seront encore possibles. Il fera toujours venteux avec des pointes de 50 à 70 km/h. Les maxima seront conformes aux normales de saison : 20 degrés sur les reliefs ardennais, 21 degrés au littoral et 22 à 23 degrés sur les autres régions, voire 24 degrés localement dans la région d’Arlon.



Ce soir et cette nuit, la ligne d’averses progressera vers le sud du royaume mais elle sera affaiblie et n’y apportera que quelques ondées. Le ciel se dégagera sur le centre mais restera couvert sur le nord-ouest. Le vent se renforcera de manière considérable avec des rafales de 60 à 90 voire 100 km/h en bord de mer. Les minima varieront entre 13 et 17 degrés.



Indice électricité : ce mardi, nous aurons un indice faible sur le centre et l’ouest du pays et moyen sur le sud-est. Le pic de luminosité se situera généralement vers 14h, vers 15h pour Gand, Anvers, Mons, Tournai et Ypres, et vers 16h à Ostende. C’est à ce moment-là qu’il vaudra mieux utiliser ses appareils électriques pour valoriser l’électricité solaire.