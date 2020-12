Météo de ce mardi : averses sur toutes les régions

Rejoignez-nous sur Facebook : Météo RTBF, ciel partagé !

Ce matin, la zone de pluie quitte notre pays vers le Luxembourg. Quelques flocons pourraient encore se mêler à la pluie sur les hauteurs. Le vent se renforcera avec des rafales de 50 à 70 km/h. Les températures seront positives partout : on attend en début de matinée, 2 à 4 degrés sur les reliefs ardennais et l’extrême sud, 5 à 6 degrés sur le centre et 7 à 8 degrés sur le nord du royaume.

Ensuite, c’est un ciel de traîne qui s’installe avec une alternance de passages nuageux, d’averses et de quelques éclaircies sur une majeure partie du pays. Les averses pourront prendre un caractère hivernal sur les hauteurs. L’extrême nord retrouvera un temps sec. Pour les températures maximales, on attend de 3 à 5 degrés sur les régions de l’est, 7 degrés le long du sillon Sambre et Meuse, 9 degrés sur le nord et jusqu’à 10 degrés au littoral.

Ce soir et cette nuit, retour d’un temps sec partout avec un risque de gelées localement et des minima de -1 à 7 degrés.