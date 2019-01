Météo de ce mardi : arrivée de la neige cette nuit dès 200m d'altitude

Ce matin, l’Ouest du pays a droit à un temps sec et à quelques belles éclaircies mais à l’Est, le ciel reste bien chargé et on a encore des averses (hivernales à partir de 550-600m d’altitude). Avant la mi-journée, les éclaircies de l’Ouest se refermeront et le ciel sera encombré partout même si le temps restera globalement sec.

Ce sera donc la situation cette après-midi également, un ciel gris partout et des averses sur la moitié Est du pays. On aura encore de la neige qui viendra se mêler à la pluie sur les régions les plus hautes. Le vent soufflera assez fort et les températures au mieux du jour seront à peu de chose près les mêmes qu’hier : 3° sur les hauteurs, 6 à 7° le long du Sillon Sambre et Meuse et à Bruxelles et 8° ailleurs.

La nuit prochaine

Le ciel sera encore bien nuageux partout, le risque d’averse sera généralisé et les précipitations hivernales commenceront dès 200-300m d’altitude (neige fondante). Dans les régions les plus élevées de l’Ardenne, on aura de la neige qui tiendra au sol avec une accumulation pouvant aller de 5 à 10cm (au Mont-Rigi). Le vent restera fort et pour les minima on aura -1° sur les hauteurs, 2 à 3° dans le Centre et 4 à 5° sur l’Ouest.