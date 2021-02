Météo de ce mardi : alternance de nuages et d’éclaircies

Ce matin, le ciel sera plutôt variable avec des passages de nuages bas et des éclaircies. Le ciel sera plus chargé dans le sud-est et près du bord de mer. De la brume pourrait aussi se former par endroits. Le vent de secteur sud sera sensible et nous apportera toujours de l’air doux. Les températures en fin de matinée atteindront déjà 12 à 14°C dans le sud-est et dans le Hainaut, 13°C à la côte, et 15°C à Liège, Namur et Bruxelles.

Le temps n’évoluera pas vraiment l’après-midi, on attend toujours une alternance de nuages bas et d’éclaircies, plus fréquentes sur une large partie centrale. Le vent se renforcera avec des rafales de 40 à 50 km/h. La douceur nous accompagnera encore avec des maxima de 14°C dans les Fagnes et à Saint-Hubert, 16 à 17°C ailleurs en Wallonie et dans la capitale, et même 18°C possibles pour Hasselt.

Dans le courant de la nuit, le ciel deviendra plus dégagé partout. Les minima ne descendront pas en dessous de 8 à 13°C.