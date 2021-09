La météo - 28/09/2021 Les prévisions en Belgique

© Meteonews Ce matin, nous sommes revenus au calme et au sec. On n’exclut pas localement une averse au littoral au lever du jour. Un peu de brume et de brouillard sont possibles, notamment sur le sud-est du pays. D’une manière générale, cette journée de mardi sera calme et à priori sèche. Le soleil sera plutôt généreux en matinée puis la couche nuageuse va un peu se densifier en deuxième partie de journée.

© Meteonews Selon les modèles météo, une petite averse sur l’Entre Sambre-et-Meuse n’est pas exclue en fin d’après-midi, mais cela restera faible et localisé. Côté températures, c’est moins doux qu’hier mais toujours légèrement au-dessus des valeurs de saison : 15 à 19°C. Le vent de sud sera modéré.

Ce soir et la nuit prochaine, les champs nuageux vont devenir à nouveau plus compacts. On attend l’arrivée de la zone de pluie suivante en fin de nuit. Du coup, les températures minimales seront fort différentes d’ouest en est avec 11 à 12°C du centre vers le littoral et 6 à 9°C sur le sud-est. Il pleuvra déjà sur une bonne moitié ouest du pays en fin de nuit.

6 images © Meteonews

Retour de la pluie mercredi

6 images © Meteonews

Fin de semaine à nouveau plus calme

Demain mercredi, la zone de pluie somme toute assez faible passera d’ouest en est en matinée, on reviendra déjà à un temps sec avant midi sur l’ouest et le centre. Les dernières faibles averses s’évacueront dans l’après-midi. Le vent se renforcera demain au passage de la zone de pluie, on attend des rafales de 60 km/h de secteur ouest. Les températures repasseront sous les valeurs saisonnières, on ne dépassera plus 12 à 15°C. Jeudi et vendredi, le calme sera de retour, il y aura les deux jours des averses mais limitées au littoral, ailleurs ce sera un temps sec. On attend 12 à 16°C jeudi et 14 à 19°C vendredi.