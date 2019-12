Météo de ce mardi : accalmie temporaire

La nuit prochaine , le ciel continue à se couvrir et quelques faibles pluies glisseront d'ouest en est. Les minima descendront entre 0°C en Ardenne et 4 à 6°C dans les autres régions.

C'est un retour au calme ce matin avec un temps sec, des éclaircies qui se développeront sur la plupart des régions. On note encore quelques nuages bas sur les reliefs ce matin . Prudence sur les routes car en Ardenne, et localement sur l'ouest du pays, les températures sont localement négatives. Dans l'après-midi, le ciel se couvrira à nouveau par l'ouest. L'impression de froid sera grande car en même temps que des rafales de vent de 50 à 60 km/h, les maxima ne dépasseront pas 2 à 6 ou 7°C.

Dès demain, retour de la pluie et de la neige fondante

Peu de changements : averses, vent et fraîcheur - © RTBF-KEYWALL

Mercredi, une nouvelle zone de pluie traversera le pays d'ouest en est avec des rafales de vent de 50 à 60 km/h. Au-dessus de 400m d'altitude, un peu de neige se mêlera à la pluie le matin, la limite pluie-neige remontera au-dessus de 500m l'après-midi, les maxima atteindront 3 à 8°C.

Jeudi, encore quelques averses sur le sud-est, un temps plus sec sur l'est mais dans l'après-midi, pluie et neige fondante seront de retour partout avec encore du vent en rafales jusqu'à 60 ou 70 km/h. On ne dépassera pas 2 à 6°C.

Vendredi, le parapluie sera encore bien utile, toujours dans une ambiance venteuse et fraîche. Les maxima évoluent peu : 3 à 8°C.

Samedi, encore quelques flocons le matin en Ardenne, puis une petite accalmie avec un temps plus sec, maxima de 4 à 8°C.

Dimanche, une nouvelle zone de pluie envahit le pays en apportant de l'air nettement plus doux : 8 à 11°C.