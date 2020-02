Météo de ce mardi: accalmie le matin, averses l'après-midi, et neige cette nuit

Ce matin tandis que des éclaircies reviendront sur l'ouest et le nord, on notera encore temporairement de la pluie ou de la bruine sur le sud-est. Dès le tout début de l'après-midi, des averses reviendront par le littoral et sur les reliefs, en fin de journée, on parlera de giboulée avec grésil et pluie mêlée. A noter que ces averses pourront être ponctuées de quelques coups de tonnerre, c'est en effet de l'air froid en altitude qui arrive chez nous. Les maxima ne dépasseront plus 5 à 9°C. Le vent de sud-ouest soufflera encore modérément avec des rafales de 50 à 60 km/h.

La neige arrive !

Demain, dans l'air plus froid, on ne dépassera plus 1 à 6°C avec encore des averses hivernales entrecoupées d'éclaircies. Un coup de tonnerre est toujours possible. La neige ne tiendra plus qu'au-dessus de 300 mètres le matin et 500 mètres d'altitude l'après-midi. Le vent reste toujours aussi présent qu'aujourd'hui et s'oriente à l'ouest.

Jeudi, nous connaîtrons LA journée neigeuse de cet hiver. Une accumulation sera possible, de l'ordre du centimètre sur le centre, mais de 5 à 12 cm en allant de 300 à 600 mètres d'altitude. Les maxima ne dépasseront pas 1°C en Ardenne et 3°C dans le centre. Il faudra donc être particulièrement prudents.

Vendredi, une nouvelle zone de pluie va revenir par l'ouest et elle sera encore précédée de neige sur les hauteurs de l'Ardenne. Maxima de 2 à 7°C. Par contre, samedi, le redoux sera généralisé avec averses (de pluie) et douceur : 8 à 11°C.