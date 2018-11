Météo de ce mardi : à nouveau un temps gris mais plus sec

Ce matin, on peut toujours parler de grisaille avec pas mal de nuages bas ou de brume. A noter aussi un peu de bruine, mais ce n'est pas généralisé. Au fil des heures, nous devrions retrouver un temps plus sec. Les bruines de ce matin seront isolées. Les maxima seront proches de ceux d'hier, ils atteindront 4 à 7°. Les éclaircies seront très rares mais il y en aura par endroit. Dès ce soir, le ciel se couvre à nouveau cette fois par l'ouest.

Les prochains jours : retour de la pluie dès la nuit prochaine

Pluie mais douceur les prochains jours - © RTBF KEYWALL

Demain, il pleuvra faiblement dès le matin, le vent de sud sera soutenu avec des rafales de 35 à 50 km/h. Les maxima atteindront 5 à 10°. Une deuxième zone de pluie, un peu plus active devrait déjà aborder l'ouest du pays demain en fin de journée. Il fera plus doux jeudi mais une nouvelle zone pluvieuse devrait traverser le pays en matinée. C'est un temps automnal et doux qui restera d'actualité les prochains jours, c'est-à-dire, fréquemment de la pluie ou des averses, un vent modéré et des maxima au-dessus des valeurs de saison.

Indice électricité : Sous un ciel plombé, il sera faible partout, peut-être moyen sur le centre à la faveur d'une éclaircie. L'heure à choisir pour favoriser le photovoltaïque se situe vers 13h.