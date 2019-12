Météo de ce lundi : venteux, humide et frais

La semaine qui débute sera venteuse et fréquemment pluvieuse. Ce matin on signale déjà pas mal d'averses sur le pays et les rafales de vent approchent 60 à 70 km/h. Sur les plus hauts plateaux du pays, quelques flocons peuvent temporairement se mêler à la pluie, mais sans conséquence. Dans le courant de l'après-midi, le vent de nord-ouest soufflera toujours aussi fort et il fera un peu plus sec en fin de journée. Les maxima afficheront 4°C en Ardenne, 7°C de Charleroi à Liège, 8°C à Bruxelles et sur la Flandre.

Indice électricité : Cette journée de lundi restera très nuageuse, l'indice restera faible partout. L'heure à choisir pour favoriser le photovoltaïque se situe à 13h.

La nuit prochaine, malgré un vent modéré, le ciel qui se dégage partiellement entraînera une nette baisse des températures qui descendront entre -1 et +1°C. Gare donc au gel par endroits.