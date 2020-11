Météo de ce lundi : venteux et légèrement pluvieux

Rejoignez-nous sur Facebook : Météo RTBF, ciel partagé !

Ce matin, le plus gros de la zone de pluie assez active qui nous a arrosé hier et cette nuit termine son passage sur notre région. Le ciel restera bien encombré de nuages avec à la clé pas mal de bruine ou quelques averses mais au final assez faibles et entrecoupés de périodes de temps sec. Le vent souffle encore en rafales jusqu'à 50 km/h, mais c'est moins que les pointes enregistrées hier soir. La matinée sera donc bien grise au sud du sillon Sambre-et-Meuse et un peu moins chargée sur l’ouest et le centre (très rares éclaircies). La météo sera donc venteuse et un peu humide.

Cet après-midi, peu de changement, les nuages l'emporteront toujours sur les éclaircies et le vent restera encore bien présent (rafales de sud-ouest jusqu'à 40 km/h). Les averses resteront éparses et limitées à la moitié sud du pays. Sur l’ouest et le centre, il fera plus souvent sec que pluvieux. Côté température, c'est déjà de l'air un rien plus frais qui arrive chez nous, on ne devrait plus dépasser 8 à 13 degrés au maximum.

Ce soir et la nuit prochaine, le temps devrait devenir complètement sec, mais l'humidité sera présente par le biais de brumes ou de bancs de brouillard. Les minima afficheront de 5 à 10 degrés.