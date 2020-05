Météo de ce lundi : vent et fraîcheur au programme

Ce matin, le vent de nord-est est soutenu, il repousse une zone pluvieuse sur le sud-est du pays où il devrait encore pleuvoir jusqu'en milieu d'après-midi. Par contre, sur le nord et le centre, nous retrouverons un temps sec avec dès le matin des éclaircies qui vont se développer. Par contre, sur l'extrême sud du pays ainsi que le Grand Duché, le ciel restera couvert avec encore de la pluie en matinée. C'est de l'air plus frais qui s'engouffre chez nous, le vent accentuera l'impression de fraîcheur et en terme de maxima, on ne dépassera plus 9 à 10°C sur les reliefs et en bord de mer, une moyenne de 13° dans le centre du pays. En fin de journée, il fera enfin sec partout et le ciel se dégagera davantage.

La nuit prochaine, sous un ciel étoilé, les températures vont chuter. Ce sont les Saints de Glace et ils sont cette année au rendez-vous puisque les minima descendront entre -2 et +3°C. Gare au gel donc la nuit prochaine dans le fond des vallées ou en rase campagne.

Indice électricité : l'indice sera excellent sur la moitié nord-ouest du pays mais il restera faible sur le sud-est. La période à choisir pour favoriser le photovoltaïque se situe vers 14h.