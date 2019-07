Météo de ce lundi: une belle journée ensoleillée

La nuit prochaine s’annonce calme et sèche avec des minima compris entre 10 et 16 degrés.

Pas de changement pour cet après-midi puisque le soleil dominera dans un ciel généralement bleu, à peine décoré de quelques nuages d’altitude. Le vent faiblira et les maxima en profiteront pour progresser légèrement au-dessus des normales de saison : 21-22 degrés pour Spa et St-Hubert, 23 degrés pour Ostende, 24-25 degrés pour le centre du pays et pour Arlon et 26 degrés du côté de la Campine.

Le soleil s'imposera dès l'aube sur l'ensemble des régions ce matin, on retrouvera simplement quelques nuages élevés sur le nord-ouest du territoire, et peut-être un peu de grisaille, rapidement dissipée, de la Gaume aux vallées des Hautes Fagnes. Le mercure donnera déjà en milieu de matinée 17-18 degrés sur l'Ardenne et une vingtaine de degrés dans le centre du pays.

Un temps plus changeant à partir de mercredi

Le temps restera bien ensoleillé demain matin, même si des nuages arriveront déjà par l’ouest du territoire. Le vent sera faible puis modéré avec des rafales de 30 à 40 km/h à l’intérieur des terres. Durant l’après-midi, les nuages se feront plus nombreux et traverseront le pays d’ouest en est. Quelques ondées sont prévues de la province de Namur à l’est du Limbourg et à l’est du pays. De nouvelles averses arriveront sur le pays par l’ouest en soirée. Le vent aura tendance à se renforcer et les maxima seront en hausse et compris entre 22 et 28 degrés.

Mercredi, les conditions seront plutôt changeantes avec de belles éclaircies alternant avec des passages nuageux plus nombreux sur l’ouest du territoire, porteur d’averses accompagnées d’orages sur le nord-ouest. Maxima compris entre 18 et 22 degrés. Jeudi, des averses sont toujours attendues çà et là même si quelques belles éclaircies demeureront. Le beau temps devrait malgré tout résister en Gaume. Même topo pour vendredi où le temps devrait rester variable, entre éclaircies et passages nuageux. Les averses pourraient devenir plus nombreuses et parfois accompagnées d’orages. Les maxima : 19 à 23 degrés.