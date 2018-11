Météo de ce lundi : une ambiance très hivernale pendant 48h

Les nuages s’imposent sur tout le pays ce matin. Sous cette couche nuageuse compacte, on pourra avoir un peu de neige sur les sommets des Hautes Fagnes et quelques flocons également en Ardenne. Ailleurs le temps reste sec mais la sensation est tout de même hivernale car le vent souffle fort (des rafales de 50 à 60km/h à l'intérieur des terres, jusqu'à 70km/h à la côte) et il fait froid.

On pourra espérer l’un ou l’autre rayon de soleil cette après-midi à la côte mais ce sont les nuages qui resteront majoritaires. On pourra encore avoir un peu de neige sur les régions les plus hautes (on attend à un cumul de plus ou moins 2 cm d'ici la fin de la journée) et le vent sera toujours bien présent. Les températures continuent de baisser : 2° sur le relief, 5 à 6° sur la plupart des régions et 7° à la mer.

La nuit prochaine

on gardera un ciel couvert mais un temps sec. Petite exception sur le Sud-Ardenne où on pourra avoir encore un petit flocon. Le vent sera toujours fort et les minima iront de -3 à +3°.

Indice électricité : il sera FAIBLE à MOYEN sur l'Est et le Centre. Il sera BON sur l'Ouest. Le créneau horaire idéal pour valoriser l'électricité photovoltaïque se situe vers 13h.