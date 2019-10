Météo de ce lundi : un temps plus sec mais toujours très nuageux

Nous avons été copieusement arrosés hier, en province de Luxembourg, il est tombé par endroit jusqu'à 20mm de précipitations. Dans les autres régions, on a souvent relevé jusqu'à 10mm de pluie.

La situation prévue pour aujourd'hui sera moins humide même s'il est vrai qu'on a encore eu quelques averses en début de matinée.

Actuellement, le temps est sec ou quasiment au Sud du Sillon Sambre et Meuse mais au Nord, on a encore quelques averses localement orageuses, et notamment dans les polders et la région anversoise. Ces averses vont peu à peu se décaler vers le bord de mer ce qui fait que dans l’après-midi, on aura récupéré un temps sec partout (à une petite ondée locale près). Les nuages, par contre, persisteront toute la journée et le vent soufflera sensiblement en rafales. Côté températures pour cette après-midi, on attend 11 à 12° sur le relief, 13° pour Namur, Charleroi et Bruxelles, 14° à Ostende et à Tournai et jusqu’à 15° pour Liège.

La nuit prochaine, un temps calme, sec mais toujours très nuageux. Quelques trouées tout de même pour la Gaume et la Campine anversoise. En fin de nuit, on pourra avoir un peu de brume par endroit et les minima iront de 6° en Ardenne à 10° à la côte.

Indice électricité : avec un ciel bouché il hésitera entre MÉDIOCRE et FAIBLE selon les régions. L'heure à choisir pour favoriser le photovoltaïque se situe vers 14h.