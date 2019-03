Météo de ce lundi: un temps bien couvert au menu

Ce matin, les nuages sont majoritaires et une ligne d’averses va traverser le pays. Sur les hauteurs de l’Ardenne, ça pourrait donner l’un ou l’autre épisode de giboulées. Le vent se renforce avec des rafales pouvant atteindre 50-60km/h à l’intérieur du pays.

Les averses se feront plus rares dans le courant de l’après-midi et elles se cantonneront à l’extrême Est du pays (province de Liège). Le reste du pays sera sous les nuages mais quelques rayons de soleil parviendront tout de même à percer. On retrouvera des éclaircies plus larges dans le Sud de la province de Luxembourg. Sous un vent toujours désagréable, les températures plafonneront à 5-6° en Ardenne, et entre 9 et 10° sur les autres régions.

Indice électricité : Ce lundi, nous aurons un indice excellent à la côte et bon ou moyen sur les autres régions. Le pic de luminosité se situera généralement vers 13h, c'est à ce moment-là qu'il vaudra mieux utiliser ses appareils électriques pour valoriser l'électricité solaire.

La nuit prochaine

Retour d’un temps sec partout pour la nuit prochaine mais les nuages seront toujours nombreux. Les minima iront de 0° dans les Hautes Fagnes à 5° à la mer. Le vent se calmera ce qui permettra aux brumes et brouillards de se former.