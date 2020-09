Météo de ce lundi: un soleil généreux

Rejoignez nous sur Facebook : Météo RTBF, ciel partagé !

Le soleil brillera généreusement ce matin sur une bonne partie du territoire, avec tout au plus quelques nuages de beau-temps sur le nord-ouest du pays. Le vent restera faible à modéré et le mercure indiquera en milieu de matinée 13 degrés sur les hauteurs et de 15 à 17 degrés ailleurs.

Peu de changement cet après-midi : des nuages élevés traverserons le pays du nord vers le sud et le ciel restera toujours un peu plus nuageux sur le nord-ouest de la Belgique. Le vent se maintiendra et les maxima seront en légère hausse. On retrouvera ainsi 17 degrés à Spa et St-Hubert, 20-21 sur les autres régions.

La nuit prochaine, les nuages se feront plus nombreux par l’ouest du territoire. On attend 6 degrés à Spa, 8 à Libramont et 11 à 13 degrés dans le centre du pays.

Indice électricité : ce lundi, nous aurons un indice excellent sur l’ensemble des régions. Le pic de luminosité se situera généralement vers 14h . C'est à ce moment-là qu'il vaudra mieux utiliser ses appareils électriques pour valoriser l'électricité solaire.