Météo de ce lundi : un coup de vent et des températures remarquables

Si le temps reste plutôt sec sur l’Est du pays, ce matin, une zone de pluie se profile sur l’Ouest et devrait toucher le littoral à la mi-journée. Au passage de ce front froid, il y aura de pluie et le vent va nettement se renforcer pouvant donner des rafales jusqu’à 80km/h.

L’IRM a émis un avertissement jaune aux fortes rafales de vent entre 07 et 19h.

Cet après-midi, la zone de pluie balayera le pays d’Ouest en Est assez rapidement (vers midi à Ostende, vers 14h-15h sur Bruxelles, vers 17h-18h à Liège) mais elle pourra donner un arrosage copieux. Le vent restera fort et la douceur sera exceptionnelle pour la saison avec 16° sur les hauteurs, 17° à la mer et en Gaume, 18° sur la plupart des régions et une pointe à 20° en Campine.

La nuit prochaine, retour à un temps sec partout, le vent retombera. La fraîcheur s’amorce avec des minima compris entre 6 et 8°.