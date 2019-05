Météo de ce lundi: un ciel partagé entre nuages et éclaircies

Des pluies sont toujours attendues en début de matinée sur une bonne moitié du territoire, d’ici le milieu de journée elles se cantonneront au sud du sillon Sambre et Meuse. Le temps sera plus sec au nord et les éclaircies seront temporairement très larges sur le nord-ouest du territoire. Le mercure indiquera de 12 degrés en Ardenne à 17 degrés en Campine.

Durant l’après-midi, une fois la zone de pluie évacuée vers l’Allemagne, on retrouvera un ciel partagé entre nuages et éclaircies sur l’ensemble des régions. Quelques averses ne sont pas exclues localement mais le temps sera globalement agréable. Le thermomètre indiquera 15 degrés à Spa, 16 à St-Hubert, 18 à Arlon et Ostende et 19 ou 20 degrés sur les autres régions.

L'indice électricité solaire: ce lundi, nous aurons un indice généralement bon sur une bonne partie centrale du pays mais excellent du côté d’Ostende et faible pour St-Hubert, Arlon, Gouvy ou St-Vith. Le pic de luminosité se situera généralement vers 14h (15h pour les régions où l’indice est faible) . C'est à ce moment-là qu'il vaudra mieux utiliser ses appareils électriques pour valoriser l'électricité solaire.

Dans le courant de la nuit prochaine:

Après un début de nuit calme, des averses gagneront le nord du pays tandis que la Wallonie restera au sec. Les minima seront compris entre 6 et 10 degrés.