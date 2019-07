Météo de ce lundi: toujours du soleil mais moins de chaleur

La canicule se termine, la transition vers de l'air moins chaud se fait calmement. Toutefois, ce matin, quelques reste de foyers orageux remontent de la Champagne Ardenne, essentiellement sur le sud-est du notre pays. Du coup, au lever du jour, une petite averse ponctuée de coup de tonnerre n'est pas exclue sur le sud Luxembourg. En cours de matinée, tout le monde reviendra à un temps sec et moins chaud que les jours précédents. Le soleil sera très généreux encore, il partagera le ciel avec quelques nuages bourgeonnants, sans conséquence. Le vent d'ouest modéré aujourd'hui assorti à des température en recul nous fera prendre conscience d'un rafraîchissement. On attend toutefois des températures de saison. 20° en bord de mer, 21° en Ardenne, 23° dans le centre et 24° de la Gaume à la Campine.

Semaine de saison : estivale et sans excès

Le soleil encore généreux, les températures se tassent par rapport aux derniers jours. - © RTBF KEYWALL

Demain, le soleil sera généreux dès la matinée, ensuite, dans le courant de la journée, on notera temporairement un peu plus de nuages mais le temps sera sec. Les températures maximales atteindront 19° au littoral et sur les reliefs, 21° dans le centre et encore 22 à 23° de la Gaume à la Campine. Mercredi, retour d'un soleil bien généreux, températures en légère hausse : 20 à 23° (localement 24°). Jeudi, plein soleil et maxima de 20 à 24°. Les nuages reviennent vendredi par le nord, mais sans conséquence, maxima de de 21 à 25°.