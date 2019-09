Météo de ce lundi: temps sec mais plutôt nuageux

Après la dissipation de quelques nappes de brume et de brouillard, surtout présentes sur le sud-est du territoire, nuages et éclaircies se partageront notre ciel. Le vent restera faible mais le mercure ne dépassera pas 10 degrés en Ardenne et 12-13 degrés dans le centre du pays.

Durant l’après-midi, les nuages se feront plus nombreux entre la frontière française et la frontière hollandaise où le ciel restera plus lumineux. Le temps restera malgré tout sec sous ce ciel plutôt laiteux. Les maxima resteront trop bas pour la saison mais globalement stationnaires avec 14 degrés pour Spa et St-Hubert, 16 degrés pour Arlon, Namur ou Charleroi et 17-18 degrés ailleurs.

Indice électricité : ce lundi, nous aurons un indice bon ou excellent (Anvers, Hasselt, Namur, Arlon, Liège, Louvain et Turnhout) sur l’ensemble des régions. Le pic de luminosité se situera généralement vers 14h. C'est à ce moment-là qu'il vaudra mieux utiliser ses appareils électriques pour valoriser l'électricité solaire.

La nuit prochaine, le ciel se dégagera progressivement par l’est la nuit prochaine, les minimas seront compris entre 3 degrés à Spa et jusqu’à 10 degrés au littoral.