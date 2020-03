Météo de ce lundi : temps sec mais froid

Le froid s'est installé sur nos régions, on a déjà pu s'en rendre compte hier avec les giboulées en pas mal d'endroits. Le gel est généralisé ce matin, on observe de 0 à -7 ou -8°C par endroit. Le soleil sera généreux dans un premier temps, ce qui n'empêchera pas les températures de ne remonter que très lentement. Cet après-midi, des nuages reviendront sur la moitié nord du pays et pourraient localement provoquer une averse isolée. Cela restera marginal. Sur le sud du pays, le soleil restera présent toute la journée. Les maxima ne dépasseront pas 4°C en Ardenne, et 7 à 8°C sur le reste du pays. Le vent de nord, même s'il est moins fort qu'hier, accentuera nettement l'impression de froid.

La nuit prochaine, une petite giboulée n'est pas exclue sur les reliefs et l'est, mais isolée, sinon, c'est à nouveau un temps sec et froid qui s'installe avec des minima de 0 à -1°C.

Indice électricité : Quelques nuages plus présents au nord et un indice bon, soleil plus généreux au sud avec un indice excellent. Avec le changement d'heure, la période à choisir pour favoriser le photovoltaïque se situe vers 14h.