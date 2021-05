Météo de ce lundi : Temps maussade

Ce matin la pluie concernera l’ensemble du pays avant le retour d’éclaircies depuis le littoral. Les températures affichent en milieu de matinée 8 à 10 degrés dans l’est et 10 à 11 degrés sur le reste du territoire.

Cet après-midi, régime de traîne avec un ciel rythmé par des passages nuageux, des éclaircies et des averses parfois orageuses. Sous la couverture nuageuse les températures sont plus douces pour afficher 10 degrés à Spa, 15 à Liège, 16 à Bruxelles, Charleroi et Ostende.

Ce soir et cette nuit même type de temps avant une petite accalmie en deuxième partie de nuit avec des maximas de 9 degrés.

Demain matin ciel variable avec des éclaircies et des nuages porteurs d’averses locales. Les températures seront situées entre 7 et 10 degrés.

L’après-midi retour des averses parfois orageuses et un vent soutenu pouvant atteindre 60 km/h.