Météo de ce lundi : temps gris et légèrement humide

La semaine qui débute sera plutôt humide. Ciel plombé ce matin avec de fines pluies sur la moitié est du pays. Au fil des heures, il y aura peu de changement, la pluie restera d'actualité mais en faible quantité. On peut espérer un temps plus sec le long des frontières de l'est et sur le sud cet après-midi. Les maxima ne dépasseront pas 4 à 6° avec un vent faible d'est à nord-est. Il n'y aura pas ou très peu d'éclaircies aujourd'hui.

La nuit prochaine

toujours un ciel couvert et brumeux avec localement quelques bruines. Minima de 0 à 3°