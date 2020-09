Météo de ce lundi : temps encore estival

Rejoignez-nous sur Facebook : Météo RTBF, ciel partagé !

Le soleil brillera sans aucune concurrence dès le lever du jour. Le vent sera faible et orienté au secteur nord-est. Les températures en milieu de matinée iront de 16 degrés sur l’ouest à 19 degrés du côté d’Arlon.

Pas de changement prévu pour l’après-midi, il fera toujours très ensoleillé sur l’ensemble des régions. Les maxima seront en très légère baisse par rapport à hier mais resteront supérieurs aux moyennes de saison avec 20 degrés attendus à la côte, 23 degrés dans les régions de Spa et Saint-Hubert, 24 degrés sur une large partie centrale et jusqu’à 25 degrés pour le sud du pays, la région liégeoise et la Campine.

Ce soir et cette nuit, le temps calme et dégagé persistera. En seconde partie de nuit, des bancs de brume et de brouillard se formeront du Hainaut à l’ouest de la Flandre. Minima de 6 à 13 degrés.

Indice électricité : ce lundi, l’indice sera excellent sur l’ensemble des régions. L’heure à choisir pour valoriser la production électrique d’origine photovoltaïque se situera vers 14h.