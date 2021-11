© Meteonews La semaine qui débute sera très calme d’un point de vue météo. Ce matin, mis à part quelques plaques de grisaille, nous devrions assez vite retrouver des éclaircies dignes de ce nom. La journée se déroulera entre passages nuageux parfois nombreux et éclaircies.

© Meteonews On ne peut totalement exclure une petite averse locale sous un nuage un peu plus menaçant mais cela ne sera pas généralisé mais plutôt concentré sur les reliefs en fin d’après-midi. Le vent restera faible ce lundi, orienté au secteur ouest à nord-ouest et les maxima afficheront 7 à 11°C (localement 12°C en Flandre).

Ce soir et la nuit prochaine, le ciel va déjà bien se dégager dès le début de la soirée et la nuit prochaine sera étoilée et fraîche. On attend des minima de -1 à +4°C. Les gelées au sol seront répandues en Ardenne.

Mardi lumineux

Temps sec jusqu'en fin de semaine

Demain mardi, pas mal de nuages bas vers le littoral sinon ailleurs, le soleil devrait rapidement s’imposer. Cette journée de mardi devrait donc être lumineuse et ensoleillée avec des maxima de 8 à 12°C, le vent sera faible de secteur sud. Poursuite de ce temps calme et généralement assez lumineux mercredi après une nuit assez froide. Quelques plaques de grisaille matinale laisseront ensuite la place à de belles éclaircies. Les températures ne bougeront guère : 7 à 11°C. A priori, retour des nuages pour jeudi avec risque de quelques gouttes sur l’extrême ouest du pays, notamment le littoral. Le gel gagnera du terrain dans la nuit de mercredi à jeudi. Vendredi, nuit moins froide mais par contre risque de voir les nuages bas s’accrocher, en tout cas la matinée. On guettera des éclaircies l’après-midi. Les températures resteront comprises entre 10 et 11°C. Selon les dernières prévisions une zone faiblement pluvieuse parviendrait à gagner nos régions samedi de manière affaiblie, ce sera à confirmer mais ne devrait à priori pas empêcher le retour d’un temps calme et sec par la suite.