Météo de ce lundi : soleil le matin, nuages sur l'ouest en fin de journée

Dans l'ensemble, cette semaine sera caractérisée par un temps doux et généralement sec. Ce lundi, le soleil devrait encore se montrer généreux partout jusqu'en fin de matinée. Par la suite, les nuages gagneront l'ouest du pays et le ciel deviendra couvert du littoral jusqu'à l'ouest du Hainaut, on pourrait même essuyer quelques averses dans ces régions. En cours de journée, le soleil restera donc encore bien présent sur l'est et le sud. L'impression restera lumineuse sur le centre malgré des nuages un peu plus nombreux tandis que le ciel gris se cantonnera à l'extrême ouest. Le vent de sud soufflera modérément. Il fera encore très doux, on attend 15°C en bord de mer, 17 à 18°C sur les reliefs et encore 19°C dans le centre et même 21 voire 22°C de Liège à la Campine.

Plus nuageux mardi, mais grande douceur et soleil par la suite

Parenthèse nuageuse mardi - © RTBF KEYWALL

Demain matin, la grisaille pourrait nous jouer quelques tours et s'attarder en pas mal de régions, toutefois c'est le soleil qui devrait à nouveau s'imposer au fil des heures. Le ciel sera plus dégagé sur l'ouest que sur l'est et le sud où les nuages seront majoritaires. Il fera sec et on attend de 18 à 20°C.

Mercredi, journée très calme, soleil omniprésent et exceptionnelle douceur puisqu'on attend des maxima de 20 à 24°C dans le pays.

Peu de changement jeudi et vendredi avec des nuages bourgeonnants et de larges périodes ensoleillées, on prévoit 19 à 23°C pour les deux jours.