Météo de ce lundi: soleil et douceur pour débuter la semaine

Au fil des heures, les nuages vont gagner du terrain à partir de la frontière française et s’imposeront sur toutes les régions. Une petite averse est même possible localement. Côté minima, on aura 3° dans les Hautes Fagnes et de 6 à 8° sur les autres régions.

Même chose cette après-midi, toujours un beau soleil accompagné de quelques nuages supplémentaires. Les températures seront un peu plus hautes qu’hier, sous un léger vent d’Est on va grimper jusqu’à 14-15° sur les hauteurs et à la mer et entre 16 et 17° partout ailleurs.

un temps plus instable et plus frais à partir de demain

Plus frais et plus instable à partir de demain, mardi - © RTBF - KEYWALL

Demain, la journée sera donc bien plus grise avec des nuages menaçants et des averses possibles partout. Des averses qui se feront plus intenses dans le courant de l’après-midi avec même la possibilité d’entendre gronder le tonnerre. En fin de journée, la pluie tombera en continue au littoral. Les températures seront en baisse : entre 11° en Ardenne et 15° à Liège.

Tout le pays sera arrosé de façon plus continue dans la nuit de mardi à mercredi. Mercredi, la météo s’annonce instable et plus fraiche. Beaucoup de nuages mais assez peu d’averses en matinée. Mais dans l’après-midi, les averses seront nettement plus présentes et on pourra localement avoir des orages ou des giboulées. Les températures passeront en-dessous des normes de saison et n’excéderont plus les 6 à 10°.

La journée de jeudi ne devrait pas être trop mauvaise sur le plan météo. Beaucoup de nuages, certes, mais quelques éclaircies tout de même et un temps à nouveau sec. Les températures seront stationnaires, comprises entre 6 et 10°.