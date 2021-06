Nous débutons la semaine la plus chaude depuis le début de cette année. Ce sera plein soleil tout au long de cette journée. A une petite fraîcheur toute matinale succèdera une ambiance estivale sous un soleil éclatant. Dans ces conditions, les températures continuent à grimper de jour en jour. Ainsi, ce lundi, on attend 23 à 24°C du littoral au relief ardennais, 27 à 28°C (localement 29°C) partout ailleurs. Le vent reste faible ce lundi, orienté au secteur ouest.

Demain mardi, nous aurons donc temporairement un peu plus de nuages sur l’ouest du pays le matin, il s’agira d’un ciel un peu plus laiteux, sans plus. Les températures seront identiques à aujourd’hui sur l’est et le sud du pays tandis qu’en Flandre et sur le centre on perdra un ou deux degrés par rapport à ce lundi, cela nous donnera des maxima de 20°C en bord de mer jusqu’à 25 à 26°C dans le centre.

Le soleil revient davantage mercredi et la masse d’air devient de plus en plus chaude, on attend des températures maximales de 27 à 30 voire 31°C. On pourrait encore ajouter un degré de plus jeudi avec cette fois une sensation bien perceptible de temps lourd et orageux.

La menace orageuse augmentera sensiblement jeudi après-midi à partir de l’ouest du pays avec à la clé des orages localement violents.

Vendredi, à priori météo nettement plus chahutée avec un dégradé de températures : 20°C en bord de mer, 25°C sur l’ouest, 27 à 28°C sur Bruxelles et les reliefs et encore 30°C dans la région liégeoise. Mais la masse d’air reste instable et la menace orageuse sera valable tout au long de la journée.

La première tendance pour le week-end, c’est le retour d’un temps plus calme et un rien moins chaud, encore une ondée possible le samedi puis temps sec dimanche, maxima de 21 à 25°C (localement encore 28°C dans l’est). Scénario à confirmer.