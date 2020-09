Météo de ce lundi : soleil et chaleur

Rejoignez-nous sur Facebook : Météo RTBF, ciel partagé !

La chaleur va se faire sentir ce lundi et ce mardi. Le ciel est le plus souvent dégagé mais très localement, un peu de brume est possible, notamment au littoral. On note aussi de belles inversions de températures, c'est à Spa et St-Hubert qu'il fait le plus doux très tôt ce matin. Le soleil va rapidement s'imposer ce lundi. On attend 27°C en bord de mer, 28°C sur les hauteurs de l'Ardenne et de 30 à 31° ailleurs (très localement 32°C possible). Tout au plus quelques champs nuageux d'altitude en cours de journée sur l'est, mais cela n'empêchera pas les températures de s'envoler.

La nuit prochaine, sous un ciel bien étoilé, les minima descendront entre 9 et 18°C. 9°C pour les vallées de Fagnes mais encore 18°C au coeur des grandes villes du pays.