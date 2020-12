Météo de ce lundi : situation hivernale sur l'est

Rejoignez-nous sur Facebook : Météo RTBF, ciel partagé !

Ce matin, on garde à l’œil une zone pluvio-neigeuse qui concerne uniquement l’est du pays, plus précisément la région de Liège et du Limbourg. Actuellement, l’activité est faible et en plaine on peut avoir un peu de bruine et de neige mêlée. Ailleurs sur le pays, sur l’ouest et le centre, on note un temps froid mais sec et il convient malgré tout de rester vigilant eu égard aux températures négatives et à la possibilité d’un peu de givre par endroit. De plus, ce matin, sur le centre et l’ouest, les nuages bas et bancs de brouillard réduisent par endroit sensiblement la visibilité. En matinée, le ciel restera couvert partout et il pourrait encore neiger faiblement sur les Cantons de l’Est ou la Campine. Le temps restera gris sec et froid ailleurs. Le vent de sud à sud-ouest soufflera de manière faible à modérée.

Cet après-midi, il y aura un ciel encore chargé au littoral avec une ondée locale possible. Sur le centre du pays, si (et seulement si) la grisaille se dissipe, on pourrait revoir une timide éclaircie et sur l’est et le sud, le ciel sera encore assez chargé avec localement quelques flocons sur les Hautes Fagnes. Côté températures, on ne dépassera pas 0 à 1°C sur le relief ardennais, 3 0 ‘)c sur le Sillon Sambre-et-Meuse, 4°C sur le centre du pays.

Ce soir et la nuit prochaine, poursuite d’un temps sec et un peu plus froid, toujours un risque d’un peu de grisaille et formation de givre par endroit et aussi formation de quelques plaques givrées au sol. Les minima ne dépasseront pas -3°C sur l’Ardenne et -1° dans le centre, 0°C à Bruxelles-ville.